Hornby Plc est une société britannique spécialisée dans les modèles réduits et les objets de collection. La société est engagée dans le développement, la conception, l'approvisionnement et la distribution de produits de loisirs et de divertissements interactifs pour la maison. Sa principale activité est le développement, la production et la fourniture de jouets et de produits de loisirs. Son secteur d'activité comprend le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie et le reste de l'Europe. La société distribue ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de spécialistes des loisirs créatifs, de multiples détaillants et de son propre site web au Royaume-Uni et à l'étranger. Elle crée et vend également des éditions contemporaines de modèles Corgi classiques tirés des archives par le biais d'un modèle d'abonnement mensuel. Les filiales de l'entreprise sont Hornby Hobbies Limited et Hornby World Limited au Royaume-Uni, Hornby America Inc. aux États-Unis, Hornby Espana S.A. en Espagne, Hornby Italia s.r.l. en Italie, Hornby France S.A.S. en France, Hornby Deutschland GmbH en Allemagne et LCD Enterprises Limited au Royaume-Uni.

Secteur Jouets et produits pour enfants