Hoshine Silicon Industry : Les USA sanctionnent cinq firmes chinoises pour violations des droits de l'homme 23/06/2021 | 23:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires par Karen Freifeld, Michael Martina et David Shepardson 23 juin (Reuters) - Les Etats-Unis ont imposé mercredi des restrictions sur les exportations contre cinq entreprises chinoises, dont d'importants producteurs de polysilicium destiné aux panneaux solaires, qu'ils accusent d'être impliquées dans des violations des droits de l'homme et d'autres abus contre les minorités musulmanes en Chine, dont les Ouïghours. Les compagnies ajoutées à la "liste noire" du département américain du Commerce sont Hoshine Silicon Industry, Xinjiang Daqo New Energy - une unité de Daqo New Energy -, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals - filiale du géant manufacturier East Hope Group basé à Shanghaï -, Xinjiang GCL New Energy Material et Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC). Dans un document émis par le gouvernement, le département du Commerce a indiqué que ces firmes ont accepté ou procédé à du travail forcé. Par le passé, des représentants de l'administration du président Joe Biden avaient fait savoir qu'elle envisageait d'imposer des restrictions contre des producteurs de panneaux solaires dans la région chinoise du Xinjiang, d'où provient une grande partie des livraisons mondiales de polysilicium. (Reportage de Karen Freifeld, David Shepardson, Michael Martina et David Brunnstrom; version française Jean Terzian)

© Reuters 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur HOSHINE SILICON INDUSTRY CO., LTD. 23:30 HOSHINE SILICON INDUSTRY : Les USA sanctionnent cinq firmes chinoises pour viol.. RE