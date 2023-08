Hoshizaki Corp est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la fabrication, à la vente et aux services d'entretien des équipements de restauration. La société opère dans trois segments régionaux, à savoir le Japon, les Amériques, l'Europe et l'Asie. La société est engagée dans la recherche et le développement d'équipements de restauration, ainsi que dans la fourniture d'un système de recherche cohérent, de la planification des produits à leur commercialisation. La société est également engagée dans le développement de nouveaux produits et de technologies avancées, dans l'amélioration et le perfectionnement des produits existants, ainsi que dans la fourniture d'activités de développement de séries et d'activités de réduction des coûts. La société fournit un système permettant d'utiliser les informations obtenues des activités de vente et de service de maintenance et les informations sur la qualité du marché pour le développement de produits.

Secteur Machines et équipements industriels