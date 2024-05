Host Hotels & Resorts, Inc. est spécialisé dans la détention, l'exploitation et la gestion d'hôtels. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations d'hébergement (61,1%) ; - prestations de restauration (29,8%) ; - autres (9,1%) : notamment location immobilière. Au 23/02/2024, le groupe dispose d'un portefeuille de 77 hôtels (41 972 chambres) implantés aux Etats-Unis (72), au Brésil (3) et au Canada (2). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (98,3%), Canada (1,3%) et Brésil (0,4%).

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé