GAGNANTS ET PERDANTS DE PETITE CAPACITÉ : Hostelworld en hausse alors que les Britanniques planifient des voyages à petit budget

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce vendredi.

----------

SMALL-CAP - GAGNANTS

----------

Hostelworld Group PLC, hausse de 3,1% à 124,48 pence, fourchette sur 12 mois 57p-128,52p. La société de réservation d'auberges ajoute 12 % cette semaine, après avoir atteint un sommet annuel lundi. Dans une étude commandée par Virgin Media O2, les données montrent que près d'un tiers des adultes britanniques prévoient de partir en voyage pour les fêtes, arguant que les voyages sont plus abordables que les "traditions de Noël coûteuses". Près de deux personnes sur cinq ont déclaré avoir passé plus de temps à chercher des options moins chères pour l'hébergement - une bonne chose pour Hostelworld - les vols et les activités.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

Superdry PLC, baisse de 2,3% à 115,30p, fourchette sur 12 mois 91,7p-292p. L'action rend une partie des gains de jeudi, ayant clôturé en hausse de 16%. Le détaillant de vêtements a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires intérimaire avait augmenté de 3,6 % par rapport à l'année précédente grâce à la bonne performance de ses magasins. Le directeur général de Superdry, Julian Dunkerton, avait commenté : "Il a été bien documenté que les conditions sont extrêmement difficiles, ce qui n'a pas été aidé par le temps anormalement chaud en octobre et en novembre. Cependant, en combinant d'excellents produits avec des prix abordables, nous avons réussi à augmenter les ventes au cours du premier semestre." M. Dunkerton avait déclaré qu'il était encouragé par la façon dont l'entreprise avait entamé le second semestre de son exercice financier, notant sa "plus grande semaine jamais enregistrée" pour les commandes de commerce électronique.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.