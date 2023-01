Hostelworld renoue avec la croissance en 2022 grâce à la reprise de l'industrie du voyage

(Alliance News) - Les actions d'Hostelworld Group PLC étaient en hausse mercredi, après qu'il ait déclaré avoir retrouvé une croissance rentable en 2022 avec une reprise en Europe, en Asie et en Océanie.

Les actions de la société de réservation d'auberges basée à Dublin étaient en hausse de 4,6% à 121,73 pence chacune à Londres mercredi vers midi.

Hostelworld a salué une "reprise en Europe et, en particulier, en Asie et en Océanie" au cours du second semestre 2022, alors que les réservations nettes pour l'ensemble de l'année ont atteint 4,8 millions.

Elle a indiqué que le chiffre d'affaires s'élève à 70 millions d'euros, contre 16,9 millions d'euros en 2021, et elle prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 1 million d'euros, contre une perte Ebitda ajustée de 17,3 millions d'euros un an auparavant.

La société a ajouté que le marketing en tant que pourcentage du chiffre d'affaires était de 59%, réduisant de 70% au premier semestre 2022 à 52% au second semestre, soutenu par le lancement de sa stratégie 'Social' centrée sur les apps.

"Alors que nous sortons de 2022 et commençons 2023, nous sommes également heureux d'annoncer que les premiers résultats commerciaux sont conformes aux attentes", a-t-il ajouté.

Gary Morrison, directeur général, a déclaré : "2022 a été l'année au cours de laquelle Hostelworld a démontré la résilience de son modèle commercial et la capacité de capitaliser sur la demande du marché lorsqu'elle revient. Plus important encore, grâce à une combinaison de progrès opérationnels, de contrôle discipliné des coûts et du lancement de notre stratégie innovante 'Social', nous avons ramené l'entreprise à une croissance rentable."

L'entreprise publiera ses résultats annuels pour 2022 le 22 mars.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.