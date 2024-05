Hostelworld Group PLC - Agence de voyage en ligne basée à Dublin, spécialisée dans la réservation d'auberges de jeunesse - Les directeurs non exécutifs Ulrik Bengtsson et Paul Duffy achètent respectivement 50 000 et 30 000 actions à 1,58 et 1,60 GBP par action, pour une valeur totale de 127 000 GBP, vendredi dernier et lundi de cette semaine.

Cours actuel de l'action : 162,00 pence, en hausse de 3,5 % à Londres mardi à la mi-journée

Variation sur 12 mois : en hausse de 13

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

