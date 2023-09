Hostess Brands, Inc. est une entreprise de snacks sucrés. La société exerce ses activités dans le secteur des snacks. La société se concentre sur le développement, la fabrication, le marketing, la vente et la distribution de snacks en Amérique du Nord. La société produit une variété de snacks, dont les célèbres Hostess Donettes, Twinkies, CupCakes, Ding Dongs et Zingers, ainsi que des biscuits et gaufrettes de la marque Voortman. Elle vend également des produits sous les marques Dolly Madison, Cloverhill et Big Texas, ainsi que des produits sous marque de distributeur. Son assortiment de produits est livré aux entrepôts et aux centres de distribution des clients par carton ou dans des unités de carton ondulé prêtes à l'emploi. Les détaillants présentent et vendent leurs produits au consommateur final sous forme de portions individuelles, d'emballages multiples ou d'emballages club. Ils vendent leurs produits principalement aux chaînes de supermarchés, aux grandes surfaces nationales et aux magasins de proximité, ainsi qu'à des clubs, des magasins à un dollar et des pharmacies, à des distributeurs automatiques et à d'autres points de vente au détail, pour une plus petite partie de leurs ventes.

Secteur Transformation des aliments