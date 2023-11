Hostmore plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des services d'accueil. La société est une franchise de restauration décontractée d'une chaîne de restaurants à thème américain offrant un environnement amusant, avec un attrait démographique et un bar à cocktails en ville. La société est la société mère de la marque de restauration décontractée Fridays et de la marque de bars et restaurants à cocktails 63rd+1st. Fridays propose de la nourriture et des boissons américaines authentiques, servies avec un service personnalisé. La société propose, par le biais de Fridays, des services tels que la restauration à domicile, la livraison, le numérique et le drive-in. Fridays propose également, des dîners en famille, des rendez-vous réguliers et des sorties entre filles. 63rd+1st propose des plats tels que des petites assiettes, des steaks, des fruits de mer ainsi qu'une sélection de cocktails, de spiritueux, de bières et de vins. Il propose des environnements de style club et hôtel-boutique où les clients peuvent travailler, se reposer et se rencontrer. 63rd+1st propose des bars à cocktails et des restaurants, notamment à Cobham, Glasgow et Harrogate.

Secteur Restaurants et bars