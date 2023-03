Hostmore retarde ses résultats ; les transactions sont conformes aux prévisions

Hostmore PLC - Propriétaire de la marque de restauration décontractée Fridays et de la marque de bar à cocktails et de restaurant 63e+1e, basée dans le West Sussex, en Angleterre - Révise la date de publication de ses résultats pour l'exercice clos le 1er janvier, en précisant que la confirmation de la nouvelle date sera faite en temps voulu. Ajoute qu'elle est en discussion avec ses banques prêteuses pour modifier ses facilités existantes. Elle déclare que le processus se déroule bien et s'attend à ce qu'il soit conclu au cours de la première moitié du mois d'avril. En outre, Hostmore déclare qu'au cours des neuf premières semaines de son exercice 2023, elle génère des recettes ajustées à la TVA qui sont similaires à celles de la période comparable de l'exercice 2022. Par conséquent, les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ainsi que les flux de trésorerie, sont conformes aux attentes actuelles du marché pour l'ensemble de l'exercice. Ne précise pas ces attentes du marché.

Cours actuel de l'action : 13,10 pence, en baisse de 5,0 % vendredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 84 %.

