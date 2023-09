(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market vendredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Hydrogen Utopia International PLC, en hausse de 26% à 6,00 pence, fourchette de 12 mois 3,50-6,00 pence. La société spécialisée dans la transformation de déchets plastiques mixtes non recyclables en hydrogène et autres carburants sans carbone, en nouveaux matériaux ou en chaleur renouvelable distribuée annonce une perte avant impôts de 766.835 GBP pour le semestre clos le 30 juin, contre 583.878 GBP l'année précédente. L'aggravation de la perte est due à l'augmentation des dépenses administratives de la société, qui sont passées de 583 878 GBP à 866 941 GBP. Au cours de la période, la société a pris une "décision non conventionnelle" de chercher une source de revenus en dehors de son secteur en prenant une option d'achat de 49% d'Ohrid Organic, une société spécialisée dans la culture de cannabis médical. L'entreprise affirme que l'option présente un risque limité et qu'elle ne sera exercée que si Ohrid répond à ses attentes. "Je suis convaincu que si nous exerçons l'option, nous ne serons jamais obligés de rechercher des fonds auprès des actionnaires à des taux fortement réduits, comme nous l'avons vu ces derniers mois avec d'autres entreprises. Au cours de l'année 2024, Ohrid Organics visera principalement les ventes en Israël, une fois la certification BPF de l'UE obtenue, en Allemagne et au Royaume-Uni", explique Aleksandra Binkowska, directrice générale.

Hostmore PLC, en hausse de 8,7% à 14,95 pence, fourchette de 12 mois 10,80-25,00 pence. Le propriétaire de TGI Fridays annonce une perte avant impôts de 10,8 millions de livres sterling pour la période de 26 semaines se terminant le 2 juillet, contre 17,1 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 98,5 millions de livres sterling à 93,6 millions de livres sterling, mais Hostmore procède à une dépréciation beaucoup moins importante de ses immobilisations corporelles. La directrice générale Julie McEwan déclare que les initiatives prises au cours du premier semestre 2023 ont permis de créer une entreprise "plus légère et plus ciblée", et que les effets de ces actions se feront sentir au cours du second semestre de l'exercice financier de la société. Elle note que le chiffre d'affaires à périmètre constant du second semestre est jusqu'à présent en hausse de 2 % par rapport à la période comparable de l'année précédente.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

MetalNRG PLC, baisse de 12% à 0,064 pence, fourchette de 12 mois 0,0058-0,14p. L'investisseur axé sur les ressources naturelles et l'énergie annonce une perte d'exploitation avant impôts de 543 267 GBP au premier semestre 2023, réduite par rapport à une perte de 999 949 GBP l'année précédente, les dépenses administratives ayant été réduites de 46%. Elle déclare que, ayant réglé la plupart de ses problèmes juridiques, elle peut désormais se concentrer sur les questions opérationnelles. Elle précise qu'il n'y a que deux procédures juridiques en cours. Ajoute que l'examen de sa stratégie commerciale est terminé. Confirme sa décision de concentrer ses efforts de croissance et de création de valeur sur le secteur minier. "L'accent sera mis dans un premier temps sur les projets d'or et de cuivre, ainsi que sur d'autres métaux précieux et stratégiques, qui font l'objet d'une forte demande en raison des tendances mondiales en matière de macroéconomie, de transition énergétique et de technologie", indique MetalNRG. Elle ajoute qu'elle a également identifié un certain nombre de cibles potentielles pour des prises de contrôle inversées.

Critical Mineral Resources PLC, en baisse de 6,7% à 3,50 pence, fourchette de 12 mois 2,00-7,00 pence. La société d'exploration et de développement axée sur les matières premières énergétiques propres a annoncé une perte avant impôts de 440 340 GBP pour le semestre clos le 31 juin, contre une perte de 658 230 GBP l'année précédente. La perte se réduit en raison de la diminution des dépenses administratives de la société, qui passent de 658 217 GBP à 439 151 GBP, et de la diminution de la perte liée aux activités abandonnées, qui passe de 733 126 GBP à 36 988 GBP. La société ajoute qu'au cours du semestre, elle a procédé à un examen stratégique de ses activités, déterminant qu'elle continuerait à saisir les opportunités découlant de l'appui à la chaîne d'approvisionnement européenne en véhicules électriques et de sa conformité à la législation mondiale croissante. Le Maroc est identifié comme une juridiction cible.

