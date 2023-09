(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Thor Energy PLC - Explorateur d'uranium et de vanadium basé à Londres - Déclare une réduction de la perte avant impôts à 520 000 GBP pour l'exercice clos le 30 juin, contre 1,3 million de GBP l'année précédente. Ne déclare aucun dividende pour l'année.

Pineapple Power Corp - coquille de trésorerie axée sur les acquisitions dans les secteurs de l'énergie propre et renouvelable - Déclare que la perte avant impôts se creuse pour atteindre 238 797 GBP au premier semestre 2023, contre 186 763 GBP l'année précédente. Aucun revenu n'a été enregistré pour la période, comme l'année précédente. Le directeur Claudio Morandi déclare que la société financière 2023 s'est "concentrée uniquement sur la recherche et l'identification d'une acquisition appropriée dans le secteur des énergies renouvelables ou propres".

Orosur Mining Inc - Explorateur et développeur de minéraux axé sur l'Amérique du Sud - déclare que la perte nette des activités poursuivies a augmenté pour atteindre 1,7 million USD au cours de l'année se terminant le 31 mai, contre 1,4 million USD il y a un an. La perte totale globale est passée de 1,4 million USD à 2,4 millions USD. Le président Louis Castro déclare : "Au cours de la période, la société s'est concentrée sur l'exploration à El Pantano et à Ariquemes, qui ont toutes deux produit des résultats positifs, tout en progressant à Anza dans les négociations de son accord de coentreprise avec MMA et dans la formation de la nouvelle société minière".

Hostmore PLC - Propriétaire de la marque de restauration décontractée Fridays, basée dans le West Sussex, en Angleterre - déclare que la perte avant impôts s'est réduite à 10,8 millions de livres sterling au cours du premier semestre clos le 2 juillet, contre 17,1 millions de livres sterling il y a un an. Le chiffre d'affaires a baissé de 5,0 %, passant de 98,5 millions de livres sterling à 93,6 millions de livres sterling, mais Hostmore a enregistré une dépréciation beaucoup moins importante de ses immobilisations corporelles. Julie McEwan, directrice générale, déclare : " Les initiatives prises au cours du premier semestre 2023 ont permis de créer une organisation plus légère et plus ciblée. Alors que nous entamons le second semestre de notre exercice financier, il est encourageant de voir les effets de nos actions stratégiques et opérationnelles se refléter dans nos résultats." Le président Stephen Walker déclare : "Nous sommes heureux que les mesures prises aient considérablement amélioré les perspectives financières de l'entreprise, ce qui nous maintient sur la voie du remboursement de tous nos emprunts et de la distribution aux actionnaires".

TruFin PLC - société holding de technologie financière basée à Londres pour les prêteurs de niche et les fournisseurs de paiements anticipés - déclare que le revenu a augmenté à 5,9 millions de livres sterling au cours du premier semestre clos le 30 juin, contre 4,3 millions de livres sterling l'année précédente, en partie en raison de la croissance du marché principal des paiements anticipés de sa filiale Oxygen Finance au Royaume-Uni. Le chiffre d'affaires de ses filiales Satago, Playstack et Vertus a également augmenté. La perte avant impôt est passée de 4,8 millions de livres sterling à 6,2 millions de livres sterling, en raison d'une perte de valeur exceptionnelle de 1,3 million de livres sterling sur la vente prévue de sa participation dans Vertus. Le directeur général, James van den Bergh, déclare : "Nous avons réalisé des progrès positifs au cours de l'année 2023, avec une croissance dans l'ensemble du groupe. Nous avons eu le plaisir de conclure avec succès la levée de fonds de TruFin en juin 2023... Les recettes ont permis à Playstack de conclure un accord de développement et de licence pour d'autres jeux de la franchise Mortal Shell - une série exceptionnelle sur laquelle toute l'équipe est enthousiaste à l'idée de travailler. La signature par Playstack d'un autre partenariat pluriannuel de plusieurs millions de dollars pour le développement d'une série de jeux de suite basés sur la propriété intellectuelle publiée existante est un autre témoignage de l'élan de l'entreprise".

Supply@Me Capital PLC - plateforme fintech - La perte totale se réduit à 2,6 millions de livres sterling au premier semestre 2023, contre 6,2 millions de livres sterling l'année précédente. Elle fait état d'un chiffre d'affaires de 100 000 livres sterling, alors qu'elle n'en avait réalisé aucun auparavant. Il précise que les revenus proviennent des frais de diligence raisonnable et des frais d'utilisation et de service de la plateforme. La perte avant impôts des activités poursuivies est ramenée à 2,4 millions de livres sterling, contre 3,6 millions de livres sterling. Alessandro Zamboni, directeur général, déclare : "Les six derniers mois ont été productifs pour Supply@ME, notre équipe ayant travaillé sans relâche sur plusieurs projets de développement clés. Je suis ravi des progrès que nous avons réalisés. Nous avons commencé à développer notre expérience en matière de gestion de l'information, ce qui a entraîné une augmentation significative de l'engagement et de l'intérêt pour la plateforme Supply@ME, à la fois sur nos marchés principaux et plus loin. Notre pipeline est solide et l'expérience que nous avons acquise nous permet de continuer à rationaliser le processus d'intégration.

