(Alliance News) - Les marchés boursiers londoniens sont stables ce jeudi, alors que les marchés asiatiques succombent à la prise de bénéfices après des gains récents.

"Les récentes données économiques américaines soutiennent l'idée que la Réserve fédérale pourrait réaliser ce qu'elle appelle un atterrissage en douceur après un resserrement agressif de la politique monétaire - et plus important encore, cesser d'augmenter les taux d'intérêt", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de la Swissquote Bank.

Mercredi, la croissance annuelle des prix à la production aux États-Unis a été plus faible que prévu, renforçant l'inflation des prix à la consommation plus faible que prévu mardi, tandis que des chiffres séparés ont montré que les ventes au détail étaient meilleures que prévu.

Les conversations constructives entre les dirigeants des deux plus grandes économies du monde ont contribué à renforcer le sentiment positif du marché. Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping ont convenu de rétablir les communications militaires lors de leur premier sommet depuis un an, même si M. Biden s'est écarté du script en déclarant qu'il considérait toujours M. Xi comme un "dictateur".

Par ailleurs, le Congrès américain a adopté un projet de loi de financement provisoire afin de permettre aux agences fédérales de fonctionner pendant deux mois supplémentaires et d'éviter une douloureuse fermeture du gouvernement pendant les fêtes de fin d'année, bien que l'accord exclue l'aide à l'Ukraine déchirée par la guerre et à Israël demandée par le président Joe Biden.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 2,7 points à 7 489,61

Hang Seng : en baisse de 1,4 % à 17 818,32

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,3 % à 33 424,41

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,7% à 7 058,40

DJIA : clôture en hausse de 163,51 points, soit 0,5%, à 34 991,21

S&P 500 : clôture en hausse de 0,2 % à 4 502,88

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,1%, à 14 103,84

EUR : en baisse à 1,0840 USD (1,0864 USD)

GBP : baisse à 1,2398 USD (1,2448 USD)

USD : en hausse à 151,34 yens (150,91 yens)

OR : en hausse à 1 966,26 USD l'once (1 962,09 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 80,84 USD le baril (81,59 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de jeudi sont encore à venir :

Royaume-Uni Swati Dhingra, membre du comité de politique monétaire de la BoE, prend la parole.

08:30 EST Indice des prix à l'importation et à l'exportation des États-Unis

08:30 EST Enquête de la Fed de Philadelphie sur les perspectives des entreprises américaines

08:30 EST Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux Etats-Unis

08:30 EST La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, prend la parole

09:15 EST Production industrielle américaine

10:00 EST Indice NAHB du marché de l'habitation aux États-Unis

16:00 EST Données sur les capitaux internationaux du Trésor américain

16:30 EST Les avoirs des banques centrales étrangères aux États-Unis

16:30 EST Emprunts au guichet d'escompte fédéral américain

La Chine a condamné la description de Xi Jinping comme un dictateur par le président américain Joe Biden, la qualifiant d'"extrêmement erronée", après que les deux dirigeants ont conclu un sommet en Californie. Interrogé sur les remarques de M. Biden, le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré : "Ce genre de discours est extrêmement erroné : "Ce type de discours est extrêmement erroné et constitue une manipulation politique irresponsable. La Chine s'y oppose fermement. "Je dois souligner qu'il y a toujours des personnes ayant des arrière-pensées qui tentent de semer la discorde et de détruire les relations entre la Chine et les États-Unis, et que cela ne réussira pas non plus", a-t-elle ajouté.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Exane BNP abaisse la note d'Entain à "neutre" (surperformance) - objectif de cours de 1 000 pence

Morgan Stanley relève easyJet à 'overweight' (equal-weight) - objectif de cours 670 (600) pence

Morgan Stanley ramène Wizz Air à 'equal-weight' (surpondérer) - objectif de cours 2.400 (3.700) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Melrose Industries a déclaré que ses récentes transactions ont été supérieures aux attentes, ce qui a incité la société industrielle et manufacturière à revoir à la hausse ses prévisions annuelles. Elle s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 3,3 et 3,4 milliards de livres sterling. Dans le secteur de l'aérospatiale, elle prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 400 et 410 millions de livres sterling, avec une marge d'exploitation ajustée supérieure à 12 %, et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ajusté compris entre 545 et 555 millions de livres sterling. "En raison de la réalisation de marges sous-jacentes plus élevées, les prévisions de bénéfices pour l'exercice 2023 sont relevées de 7 %, ce qui représente plus qu'un doublement des bénéfices par rapport à l'année dernière. Cela reflète la confiance continue dans la performance de l'entreprise, les marges annuelles des moteurs étant désormais attendues à 25 % et les marges des structures à 4 % ou plus", a expliqué Melrose. Entre le 1er juillet et le 31 octobre, le chiffre d'affaires a augmenté de 18 %, grâce à une demande sous-jacente plus forte.

La société de mode britannique Burberry a averti qu'il était peu probable qu'elle atteigne ses objectifs de revenus annuels dans le contexte d'un ralentissement de la demande dans le secteur du luxe. Lors de la publication de son rapport semestriel au 30 septembre, Burberry a déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté de 3,8 % en glissement annuel, passant de 1,35 milliard de livres sterling à 1,40 milliard de livres sterling. Les ventes au détail dans les magasins comparables ont augmenté de 10 % à taux de change constant et de 6 % sur une base déclarée. Le chiffre d'affaires du commerce de gros a baissé d'environ 8 % pour atteindre 241 millions de livres sterling, mais le chiffre d'affaires des licences a augmenté de 45 % pour atteindre 31 millions de livres sterling. Toutefois, le bénéfice avant impôt a chuté de 15 %, passant de 263 millions de livres sterling à 223 millions de livres sterling, tandis que la marge bénéficiaire d'exploitation est tombée de 19,5 % à 15,9 %. "Le ralentissement de la demande de produits de luxe à l'échelle mondiale a un impact sur les activités actuelles. Si la baisse de la demande se poursuit, il est peu probable que nous atteignions nos prévisions de revenus pour l'exercice 24, comme nous l'avons indiqué précédemment", a déclaré la société. Elle s'attendait à une croissance à deux chiffres pour l'année. Cela se répercuterait sur le bénéfice, qui se situerait dans la partie inférieure de la fourchette actuelle du consensus, comprise entre 552 et 668 millions de livres sterling. Elle a augmenté le dividende pour le premier semestre, le faisant passer de 16,5 pence à 18,3 pence.

ENTREPRISES - FTSE 250

Crest Nicholson a déclaré s'attendre à un bénéfice avant impôts ajusté compris entre 45,0 et 50,0 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 octobre, après avoir prévu 50,0 millions de livres sterling au mois d'août. Dans le haut de la fourchette, cela représente une baisse de 64 % par rapport aux 137,8 millions de livres sterling réalisés l'année précédente. Crest a également fait le point sur la rationalisation prévue de ses activités à la lumière de la détérioration des conditions commerciales observée au second semestre. Elle prévoit de réduire les coûts administratifs à environ 3,0 millions de livres sterling pour l'exercice 2024, de modérer le rythme de croissance dans le Yorkshire, d'incorporer sa nouvelle division East Anglia dans la division Eastern existante et "d'aligner les effectifs et les ressources sur le niveau de production attendu" pour l'année en cours. "Il s'agit de décisions difficiles à prendre, mais elles permettront au groupe d'être bien positionné pour se redresser fortement lorsque les conditions du marché seront plus favorables", a déclaré le directeur général, Peter Truscott. "Nous nous attendons à ce que le marché du logement reste difficile à l'approche de 2024... Cependant, il y a des raisons d'être optimiste, l'inflation en glissement annuel ayant été divisée par deux et la croissance des salaires réels commençant à se faire sentir dans les ménages britanniques. Nous avons acquis d'excellents sites qui sont à des stades avancés du processus de planification, ce qui nous permet d'être bien positionnés pour négocier quelles que soient les conditions du marché", a-t-il ajouté.

AUTRES ENTREPRISES

Hotel Chocolat a déclaré avoir accepté les conditions d'une acquisition recommandée en espèces par le fabricant multinational américain de produits de confiserie Mars Inc. Les actionnaires d'Hotel Chocolat recevront 375 pence en espèces pour chaque action, ce qui représente une forte prime par rapport au cours de clôture de 139 pence mercredi, valorisant le chocolatier à 534 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée. "Mars estime qu'elle est bien placée pour soutenir la prochaine phase de croissance d'Hotel Chocolat grâce à sa présence internationale, à sa chaîne d'approvisionnement mondiale et à ses relations commerciales étendues, ce qui pourrait fournir à la marque Hotel Chocolat une plate-forme améliorée pour la croissance au Royaume-Uni et potentiellement dans de nouvelles régions géographiques", ont déclaré les entreprises.

