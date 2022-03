Le bénéfice de l'entreprise britannique Hotel Chocolat bondit de 56 % grâce à l'attrait croissant de la marque.

Pour le semestre clos le 26 décembre, le chocolatier, détaillant et grossiste de luxe a réalisé un bénéfice avant impôts de 24,1 millions de livres (32 millions de dollars), contre 15,5 millions de livres un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en hausse de 40 %, à 142,9 millions de livres.

Hotel Chocolat vend ses produits en ligne et sur des sites au Royaume-Uni, au Japon et aux États-Unis. Il possède également une ferme de cacao biologique, un hôtel et une attraction touristique à Sainte-Lucie, ainsi qu'une chocolaterie dans le Cambridgeshire, dans l'est de l'Angleterre.

La société a déclaré que les pressions inflationnistes étaient atténuées, les bénéfices augmentant plus rapidement que les ventes.

Jusqu'à présent, le commerce en 2022 a continué à être conforme aux attentes du conseil d'administration.

"La performance multicanal du Royaume-Uni reste encourageante, et les nouveaux marchés continuent de montrer un potentiel prometteur de croissance et de rentabilité", a déclaré le PDG Angus Thirlwell, qui a cofondé l'entreprise en 1993 et détient 27% du capital.

Les actions d'Hôtel Chocolat, en hausse de 21 % sur un an, ont clôturé mardi à 450 pence, ce qui valorise l'entreprise à 622 millions de livres.

(1 dollar = 0,7532 livre)