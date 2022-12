Les gens ont besoin de chocolat en période de récession, selon le PDG d'Hotel Chocolat

Mais dans un signe de prudence compte tenu de l'environnement économique difficile, le directeur général Angus Thirlwell a déclaré qu'il était trop tôt pour fournir une prévision financière annuelle pour le groupe en raison du retour des habitudes d'achat pré-pandémique qui sont davantage de dernière minute.

"Nous constatons que les gens ont besoin de chocolat", a déclaré M. Thirlwell lors d'une interview jeudi. "Nous avons déjà vu cela dans d'autres périodes de récession, par exemple en 2008, nous étions alors très résistants."

L'entreprise fournira une mise à jour en janvier.

Elle avait auparavant affiché un bénéfice sous-jacent avant impôts et coûts exceptionnels de 21,7 millions de livres pour son dernier exercice, soit plus du double des 12 mois précédents, aidé par la croissance des abonnements aux machines à chocolat chaud.

Après que les deux précédentes périodes d'achats de décembre aient été perturbées par la pandémie, M. Thirlwell a déclaré que les acheteurs britanniques appréciaient de pouvoir sortir et se rendre dans les magasins, qui ont représenté environ 70 % des ventes du groupe au cours des six derniers mois.

"La trajectoire sur laquelle nous sommes, c'est que le momentum est en train de se construire et de se construire", a déclaré Thirlwell à propos de ses attentes pour Noël.

Hotel Chocolat possède plus de 100 magasins en Grande-Bretagne et une chocolaterie dans le Cambridgeshire, dans l'est de l'Angleterre.

La hausse des factures des ménages britanniques a poussé les consommateurs à se rabattre sur des marques moins chères dans les supermarchés, mais M. Thirlwell a déclaré que la situation était différente pour un détaillant spécialisé.

Les gens veulent toujours se faire plaisir et acheter des cadeaux pour les autres, a-t-il dit, et Hotel Chocolat propose un luxe abordable, 80 % de sa gamme étant vendue à moins de 15 livres.

En tant que fabricant basé en Grande-Bretagne, il a déclaré qu'il était beaucoup plus inquiet des pressions inflationnistes, telles que l'augmentation des factures d'énergie pour son usine, que des perspectives de la demande.