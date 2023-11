Hotel Chocolat Group plc est un fabricant et un détaillant de chocolat basé au Royaume-Uni. Les principales activités de la société sont la fabrication et la vente au détail de chocolat au Royaume-Uni et à l'étranger. Elle propose des chocolats en boîte, des cadeaux de luxe ou des plaques de chocolat géantes pour les anniversaires, les célébrations et autres. Son marché au Royaume-Uni est axé sur le marché physique britannique, qui comprend les magasins, les cafés et les restaurants ; le marché numérique britannique, qui comprend les ventes en ligne, y compris les abonnements, et les partenaires britanniques et le marché interentreprises (B2B), qui est axé sur la vente en gros et les partenaires. Le marché international comprend les sites à l'étranger, notamment les États-Unis, l'Irlande et le Japon. Son domaine de cacao et son hôtel comprennent une ferme de cacao et un hôtel à Sainte-Lucie. Ses types de produits comprennent les cadeaux de beauté, les bâtons et les plaques, les boîtes de chocolat, les ensembles de cadeaux en chocolat, les sélecteurs de chocolat, le chocolat de cuisson, les tasses en céramique pour le café, les cartes-cadeaux, les petits paquets de chocolat, les biscuits de luxe et divers autres produits.

Secteur Transformation des aliments