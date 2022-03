Singapore Press déclare que les actionnaires approuvent l'acquisition par Cuscaden Peak

Cuscaden Peak et Keppel Corp sont tous deux liés à l'investisseur d'État Temasek, et l'opération avait déclenché une rare guerre d'enchères entre les deux groupes, le premier proposant 2,40 S$ par action, soit 3,9 milliards de S$ (2,87 milliards de dollars), et le second 2,351 S$ par action, soit 3,74 milliards de S$ pour l'activité immobilière de SPH.

Keppel Corp, qui compte Temasek Holdings parmi ses principaux actionnaires, a précédemment déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la décision de SPH de mettre fin à son offre. Le conglomérat a déposé une notification d'arbitrage auprès du Centre international d'arbitrage de Singapour.

Cuscaden Peak, un consortium composé de Hotel Properties du magnat de l'immobilier Ong Beng Seng et de deux sociétés du portefeuille de Temasek gérées de manière indépendante, a conclu l'acquisition, a déclaré SPH dans un communiqué. Elle aura accès au portefeuille immobilier de SPH, qui comprend des centres commerciaux, des propriétés résidentielles, des logements pour étudiants et des maisons de retraite, mais pas à son activité médiatique déficitaire, qui a été séparée de la société l'année dernière.

Un tribunal de Singapour devrait approuver le rachat de Cuscaden autour du 5 avril, et les actionnaires peuvent s'attendre à commencer à recevoir des paiements à partir du 11 mai, a déclaré SPH.

SPH a également reçu l'autorisation de la Bourse de Singapour de ne pas annoncer ses résultats financiers au cours du premier semestre de cette année, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

(1 $ = 1,3578 dollar de Singapour)