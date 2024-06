Hotel Properties Limited est un hôtelier basé à Singapour et une société holding d'investissement. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : hôtels, propriétés et autres. Le secteur hôtelier est engagé dans l'exploitation des hôtels et des galeries commerciales de la société, ainsi que dans la fourniture de services de gestion hôtelière. La société possède environ 38 hôtels et centres de villégiature sous des marques d'hospitalité telles que COMO Hotels & Resorts, Four Seasons Hotels & Resorts, Hard Rock Hotels, Six Senses Hotels & Resorts et Concorde Hotels. Le segment des propriétés est engagé dans des opérations de location et de vente de propriétés résidentielles et d'unités commerciales. Ses autres développements résidentiels de luxe à Singapour comprennent Cuscaden Residences, Four Seasons Park, Scotts 28 et Tomlinson Heights. Le segment Autres est engagé dans des opérations de distribution et de vente au détail, des activités sur des investissements cotés et non cotés et autres.