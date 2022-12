Hoteles Bestprice S A : L'hôtel BESTPRICE Girona reçoit les KAYAK Travel Awards 2022

L'hôtel BESTPRICE Girona reçoit les KAYAK Travel Awards 2022

Le BESTPRICE Girona Hotel a reçu les KAYAK Travel Awards 2022 pour l'excellence du service à ses hôtes et clients. Les certificats et les distinctions KAYAK Travel Awards récompensent les hébergements les mieux notés par les voyageurs et sont basés sur leurs avis et notes.

L'hôtel BESTPRICE Girona a un score de 8,6, étant le plus élevé des hôtels urbains de la ville.

Il dispose de 51 chambres et occupe l'emblématique bâtiment PEGASO de la ville. Avec un design moderne et avant-gardiste, l'hôtel BESTPRICE Girona s'est pleinement intégré à la ville et aspire à devenir une référence dans le secteur du tourisme familial et culturel, pour la célébration de rencontres, réunions et conférences en tous genres, des entreprises technologiques et des startups de la ville.

Grâce à son emplacement au cœur de la ville, l'hôtel BESTPRICE GIRONA permet de profiter et d'accéder à une ville qui offre une grande variété de cadres culturels, gastronomiques et architecturaux.

Hoteles BESTPRICE a récemment été introduite en bourse au prix de 1 € l'action et avec une capitalisation initiale de 20,4 M€ (20 400 000 €). BESTPRICE Hôtels prévoit de doubler le nombre d'établissements hôteliers de son portefeuille et d'élargir le périmètre géographique, qui exploite actuellement 4 hôtels dans les villes de Barcelone, Madrid et Gérone.

Le code ISIN de la société est ES0105664009 et le sigle de la société dans l'EURONEXT PARIS est MLHBP

Oscar Sanchez, président de BESTPRICE Hôtels, a déclaré : « Nous célébrons la pleine intégration de l'hôtel dans la ville et sa communauté qui a réservé à notre chaîne un accueil plus que chaleureux. Nous offrons probablement le meilleur rapport qualité-prix à nos clients qui nous ont classés comme le meilleur établissement de la ville au cours de la dernière année pour notre philosophie de modernité, d'excellence, de confort ainsi que par la qualité suprême de notre équipe humaine."

Hoteles BESTPRICE est une nouvelle chaîne d'hôtels boutique qui fait irruption sur le marché de la restauration hôtelière avec un concept innovant, unique, exclusif et très attrayant pour tous les clients, offrant de plus, un modèle de croissance très attractif pour les investisseurs. Les meilleurs tarifs hôteliers sont offerts avec des chambres de luxe et un service de première classe de la part de l'équipe de réception, avec un design moderne des installations et un service agile, personnalisé et professionnel par une équipe de Guest Service hautement qualifiée. Il dispose de quatre boutiques, BESTPRICE Diagonal et BESTPRICE Gracia, toutes deux situées dans la ville de Barcelone, le BESTPRICE Madrid Alcalá et le BESTPRICE Girona.