Hoth Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement de thérapies pour des besoins médicaux non satisfaits. La société se concentre également sur le développement d'une formulation topique pour traiter les effets secondaires des médicaments utilisés dans le traitement du cancer ; un traitement pour les cancers dérivés des mastocytes et l'anaphylaxie ; un traitement pour les lésions cérébrales traumatiques et les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, et un traitement et/ou une prévention pour la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies neuroinflammatoires. Elle développe également des actifs pour la dermatite atopique, un traitement de l'asthme et des allergies par inhalation et un traitement de l'acné et des maladies inflammatoires de l'intestin. Elle développe également un dispositif de diagnostic via un appareil mobile. Ses produits en développement comprennent HT-001, HT-KIT, HT-TBI et HT-ALZ. Ses produits en développement préclinique comprennent HT-003, HT-004 et HT-002. Elle a également des intérêts dans certains autres actifs développés par des tiers, y compris un traitement pour les patients atteints de lupus.

Secteur Produits pharmaceutiques