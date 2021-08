Houlihan Lokey, Inc. : Techniquement solide

Données financières USD EUR CA 2022 1 548 M - 1 316 M Résultat net 2022 353 M - 300 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 18,2x Rendement 2022 1,91% Capitalisation 6 154 M 6 154 M 5 235 M Capi. / CA 2022 3,98x Capi. / CA 2023 3,76x Nbr Employés 1 574 Flottant 74,1% Prochain événement sur HOULIHAN LOKEY, INC. 21/09/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Cloture 90,08 $ Objectif de cours Moyen 82,83 $ Ecart / Objectif Moyen -8,04% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Scott Lee Beiser Chief Executive Officer & Director David Abraham Preiser Co-President, Director & Senior Managing Director Scott Joseph Adelson Co-President & Director J. Lindsey Alley Chief Financial Officer Irwin N. Gold Executive Chairman