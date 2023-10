Houlihan Lokey, Inc. est une banque d'investissement mondiale qui se concentre sur les fusions et acquisitions, les marchés de capitaux, la restructuration financière et l'évaluation. Elle met à la disposition de ses professionnels de la finance une plateforme intégrée qui leur permet de fournir des conseils pertinents et différenciés à ses clients. Les segments de la société comprennent Corporate Finance (CF), Financial Restructuring (FR) et Financial and Valuation Advisory (FVA). CF fournit des services de conseil financier général ainsi que des conseils en matière de fusions et acquisitions et d'offres sur les marchés des capitaux. Le segment FR conseille les débiteurs, les créanciers et les autres parties intéressées dans le cadre d'opérations de recapitalisation et de désendettement mises en œuvre à la fois dans le cadre de procédures de faillite et d'échanges extrajudiciaires. FVA fournit principalement des évaluations de divers actifs, y compris des entreprises, des titres de créance et de participation illiquides et de la propriété intellectuelle (entre autres actifs et passifs).