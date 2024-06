Housing And Urban Development Corporation Limited est une société de techno-financement. La société est engagée dans le financement de projets de logement et d'infrastructure (y compris les prêts de détail) et fournit des services de conseil. Elle organise des programmes de renforcement des capacités, des ateliers et des séminaires à l'intention des fonctionnaires nationaux et internationaux. Ses installations d'infrastructure comprennent des projets dans les secteurs de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement, du drainage, de la gestion des déchets solides, des routes, de l'électricité, des villes intelligentes, de l'infrastructure industrielle et d'autres dans les zones urbaines. Il fournit des composantes d'infrastructure sociale, telles que des écoles maternelles et primaires, des foyers pour femmes actives, des centres de santé, des terrains de jeux, des postes de police, des tribunaux, des prisons et des crématoriums. Elle fournit des services de conseil dans les domaines de la conception et du développement architecturaux, de la planification urbaine et régionale, de l'évaluation, de l'examen et du suivi des projets gouvernementaux, et des projets d'ingénierie environnementale relatifs au secteur du logement et du développement urbain.