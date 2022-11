La dette publique indienne est préférable aux obligations de sociétés en raison de l'écart étroit - Kaul d'IDFC AMC

Par Dharamraj Dhutia

MUMBAI (Reuters) - L'offre d'obligations d'entreprises indiennes pourrait augmenter à l'avenir, mais leur écart étroit avec les rendements des obligations d'État en fait actuellement un investissement comparativement peu attrayant, a déclaré vendredi un gestionnaire de fonds d'IDFC Asset Management Co.

"Nous pensons que si les niveaux absolus proposent de la valeur, les écarts étroits actuels favorisent toujours les obligations d'État par rapport aux obligations d'entreprise", a déclaré Gautam Kaul, gestionnaire de fonds senior, revenu fixe chez IDFC AMC.

"Les obligations d'entreprise deviendront plus attrayantes lorsque l'écart se rapprochera des moyennes à long terme."

Historiquement, l'écart entre les rendements des obligations d'entreprise notées AAA et les rendements des obligations d'État se situe dans une fourchette de 70 points de base (pb) à 80 pb. Mais cet écart est devenu presque plat au cours des dernières semaines en raison de la chute des rendements des obligations d'État.

Néanmoins, si les investisseurs veulent opter pour des obligations d'entreprise, la partie de la courbe de trois à cinq ans propose actuellement la plus grande valeur, a déclaré Kaul.

L'offre de papiers d'entreprise a été plus faible jusqu'à présent cette année, car les hausses agressives des taux d'intérêt de la Reserve Bank of India ont fait exploser les rendements au début de l'année.

Kaul s'attend à ce que l'offre augmente par la suite, l'activité économique ayant repris.

"Il est raisonnable de supposer que la tendance à la hausse de la demande de crédit devrait commencer à se refléter dans l'offre d'obligations d'entreprises également."

En général, les entreprises doivent payer des taux plus élevés que le gouvernement pour compenser le risque perçu plus important. Mais les entreprises les mieux notées ont bénéficié d'un écart beaucoup plus faible que les normes historiques ces derniers temps, ce qui fait de cette dette un pari moins rémunérateur et plus risqué.

Par exemple, la société d'État Housing and Urban Development Corp, notée AAA, a émis des obligations à plus de trois ans avec un coupon de 7,54 % plus tôt cette semaine.

En comparaison, le rendement de référence des obligations d'État à trois ans a terminé à 7,42 % sur une base semestrielle jeudi.

Les rendements des obligations d'État se sont effondrés vendredi, baissant de 10 à 15 points de base sur l'ensemble de la courbe et suivant un mouvement similaire des rendements américains après que l'inflation dans la plus grande économie du monde ait diminué en octobre.

Le refroidissement de l'inflation pourrait amener la Réserve fédérale à ralentir les hausses de taux, ce qui pourrait inciter la RBI à faire de même.

Kaul s'attend à ce que le taux directeur de la RBI plafonne dans la zone 6,25 %-6,50 %, après une hausse de 25 à 35 points de base en décembre.