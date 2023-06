Analyse - La fusion entre HDFC Bank et HDFC va bouleverser le marché du financement par emprunt pour les emprunteurs non bancaires

La fusion de Housing Development Finance Corp et de HDFC Bank devrait secouer le marché du financement par emprunt pour les financiers non bancaires en Inde, car la sortie d'un grand emprunteur laissera les investisseurs à la recherche d'autres options, selon au moins six gestionnaires de fonds communs de placement.

Le vide laissé par HDFC pourrait profiter à d'autres sociétés de financement du logement, qui seront désormais en mesure d'emprunter des fonds à un coût inférieur, l'offre diminuant même si la demande pour ce type de dette reste stable, ont-ils déclaré à Reuters. Une fusion de 40 milliards de dollars entre les deux entités devrait être conclue le mois prochain, à la suite de quoi HDFC cessera d'émettre de la dette et s'appuiera sur les dépôts de la banque fusionnée pour continuer à prêter. La dette émise par les sociétés de financement du logement "devrait recommencer à commander une prime au cours des prochaines semaines, car HDFC était le plus grand fournisseur dans cet espace", a déclaré Raju Sharma, responsable des titres à revenu fixe chez IDBI Mutual Fund. Selon les règles du Securities and Exchange Board of India (SEBI), les fonds communs de placement peuvent investir 30 % de leurs actifs sous gestion dans des titres de créance émis par des sociétés financières non bancaires (NBFC) et des sociétés de financement du logement (HFC), avec un plafond de 20 % pour les papiers des NBFC. Les rendements des titres de créance émis par les HFC pourraient baisser d'environ 10 points de base dans les semaines à venir, a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable du groupe "investment grade" chez JM Financial. Les taux d'intérêt des obligations HFC notées AAA se situent actuellement entre 7,65 et 7,80 % pour les échéances de trois à cinq ans. L'encours des obligations de HDFC est estimé à 2,64 billions de roupies (32,18 milliards de dollars), selon les données de Crisil et de Reuters. Au cours de l'exercice 2022-2023, HDFC a levé 784,15 milliards de roupies sur le marché de la dette, soit plus que les 500 milliards de roupies de l'année précédente. Elle a levé 460,62 milliards de roupies depuis le mois d'avril de cette année. Les fonds communs de placement détiennent environ 270 milliards de roupies d'obligations de HDFC au 31 mai, selon les données du fournisseur de services d'information Prime Database. Après la fusion, cette dette sera classée comme une exposition au secteur bancaire, tandis que l'offre de nouvelles dettes cessera. Selon les gestionnaires de fonds, le concurrent LIC Housing Finance pourrait être le principal bénéficiaire de la sortie de HDFC du marché. D'autres concurrents tels que ICICI Home Finance, Bajaj Housing Finance, Tata Capital Housing Finance et Shriram Housing Finance pourraient également voir une augmentation de la demande pour leurs émissions de dette. "Avec la fusion de HDFC avec la banque, la demande de titres HFC augmentera, car la liste des émetteurs de qualité et leurs émissions seront inférieures à la demande", a déclaré Laukik Bagwe, gestionnaire de fonds chez DSP Mutual Fund. "Les écarts de crédit dans l'espace HFC resteront serrés", a ajouté M. Bagwe. En début de semaine, ICICI Home Finance a vendu des obligations à près de cinq ans à un rendement de 7,75 %, alors que le rendement des obligations d'État de référence à cinq ans était d'environ 7 % sur une base semi-annuelle. L'écart entre les rendements des obligations d'État et les papiers HFC pourrait se réduire à moins de 50 points de base par rapport au niveau actuel de plus de 60 points de base en raison de la demande croissante pour ces papiers, a déclaré M. Sharma d'IDBI Mutual Fund. (1 $ = 82,0300 roupies indiennes)