Baring EQT et ChrysCapital acquièrent la branche de prêts à l'éducation de HDFC pour 1,1 milliard de dollars

BPEA EQT et ChrysCapital vont acquérir une participation de 90 % dans la branche de financement de l'éducation de Housing Development Finance Corporation, HDFC Credila, pour 90,60 milliards de roupies (1,11 milliard de dollars), ce qui représente le plus important rachat de capital-investissement jamais réalisé en Inde dans le secteur des services financiers.

Cette opération intervient alors que de plus en plus d'investisseurs misent sur la classe moyenne ambitieuse du pays et sur l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers, qui pourraient potentiellement porter les dépenses totales à 75 ou 85 milliards de dollars en 2024, selon le rapport annuel de Credila.

L'opération aidera également le prêteur hypothécaire à se conformer aux exigences réglementaires obligatoires avant sa fusion avec HDFC Bank, d'un montant de 40 milliards de dollars, qui devrait être finalisée le mois prochain. La banque centrale indienne a demandé à HDFC de réduire sa participation dans HDFC Credila à 10 % dans les deux ans suivant la date effective de la fusion.

"Il s'agit d'un accord gagnant-gagnant pour HDFC et les sociétés de capital-investissement", a déclaré Kranthi Bathini, stratège en actions chez WealthMills Securities. "Ces sociétés de capital-investissement misent beaucoup sur la proposition à long terme de l'Inde et sur un dividende démographique favorable qui stimulera davantage le marché des prêts à l'éducation.

Outre le rachat de HDFC Credila, les sociétés de capital-investissement injecteront également 20 milliards de roupies de fonds primaires.

BPEA EQT regroupe les équipes de capital-investissement de Baring Private Equity Asia (BPEA) et d'EQT Asia. BPEA est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement d'Asie, gérant plus de 22 milliards de dollars, tandis que ChrysCapital est un acteur indien de premier plan dans ce domaine.

L'opération de lundi est le deuxième investissement du capital-investissement dans les prêts à l'éducation en Inde cette année. En janvier, Kedaara Capital a investi environ 100 millions de dollars dans le prêteur du secteur de l'éducation Avanse Financial Services, également soutenu par Warburg Pincus.

Le nombre d'étudiants indiens qui optent pour des études supérieures à l'étranger a augmenté, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada étant considérés comme des destinations favorables.

Selon le rapport annuel de Credila, la croissance du nombre d'étudiants internationaux a bondi de 68 % d'une année sur l'autre en 2022 et a été plus de six fois supérieure à celle du nombre d'étudiants indiens au cours des trois dernières années.

L'encours des prêts à l'éducation des banques indiennes a également augmenté de 18 % en glissement annuel au 21 avril, contre une hausse de 6,2 % au cours de la même période l'année précédente, selon les données de la Reserve Bank of India.

Après la vente de la participation, HDFC conservera une part de 9,99 % dans son unité de financement de l'éducation, qui a accordé des prêts à plus de 1,24 lakh de clients depuis sa création en 2006.

Jefferies a agi en tant que conseiller financier exclusif de HDFC et de HDFC Credila dans le cadre de cette opération, qui est soumise à l'approbation de la RBI et de la Commission indienne de la concurrence.

(1 $ = 81,9480 roupies indiennes) (Reportage de Siddhi Nayak et M. Sriram à Mumbai et Indranil Sarkar à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)