Baring EQT prêt à acheter l'unité de prêts éducatifs de HDFC pour un montant allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars - ET

Le fonds de rachat acquerra 90 % de la société, HDFC conservant les 10 % restants, qu'elle pourrait vendre au cours des deux prochaines années, selon le rapport, citant des personnes au courant de l'affaire.

Une annonce officielle est attendue pour la fin du mois de juin, avant la fusion entre HDFC Ltd et HDFC Bank Ltd, qui donnera naissance à la quatrième banque mondiale.

Baring a formé un consortium avec ChrysCapital pour la transaction.

Baring et HDFC n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.