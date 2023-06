HDFC vend 90 % de sa branche de financement de l'éducation à BPEA et ChrysCapital pour un montant de 1,11 milliard de roupies

Le prêteur hypothécaire indien Housing Development Finance Corporation a déclaré qu'il avait accepté de vendre une participation d'environ 90 % dans sa branche de financement de l'éducation à un consortium composé de BPEA EQT et ChrysCapital pour 90,60 milliards de roupies (1,11 milliard de dollars).

Dans ce qui serait le plus grand rachat de capital privé jamais réalisé dans le secteur des services financiers, le consortium a évalué HDFC Credila Financial Services à 103,50 milliards de roupies et injectera 20 milliards de roupies dans la société, a indiqué HDFC dans un communiqué publié lundi en fin de journée.

Cette annonce intervient avant la fusion de HDFC avec HDFC Bank, d'un montant de 40 milliards de dollars, qui devrait être finalisée le mois prochain.

La Reserve Bank of India avait demandé à HDFC de réduire sa participation dans HDFC Credila à 10 % dans les deux ans suivant la date effective de la fusion.

Après la vente de la participation, HDFC détiendra une participation de 9,99 % dans HDFC Credila.

Jefferies a agi en tant que conseiller financier exclusif de HDFC et de HDFC Credila dans le cadre de cette transaction.

La transaction est soumise à l'approbation de la RBI et de la Commission indienne de la concurrence, a déclaré HDFC.

La transaction proposée sera finalisée dans les 15 jours ouvrables suivant la réalisation de toutes les conditions préalables, y compris l'obtention des approbations réglementaires, a-t-elle ajouté.

(1 $ = 81,9480 roupies indiennes) (1 $ = 81,9850 roupies indiennes) (article rédigé par Siddhi Nayak)