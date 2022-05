Les actions indiennes chutent, la roupie atteint son plus bas niveau avant les données sur l'inflation.

Selon un sondage Reuters, l'inflation de détail en Inde a probablement atteint son plus haut niveau depuis 18 mois en avril, sous l'effet de la hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires, restant bien au-dessus de la bande de tolérance de 2 % à 6 % de la Reserve Bank of India pour un quatrième mois consécutif. Les données sur l'inflation sont attendues à 1200 GMT.

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 1,47% à 15 929,75 à 0353 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a chuté de 1,49% à 53 282,86. Les indices de référence ont clôturé en baisse pour une quatrième session consécutive mercredi.

La roupie indienne a plongé à son plus bas niveau pour la deuxième fois cette semaine, à 77,57 contre le dollar, dans un contexte de baisse générale des devises asiatiques.

L'indice Nifty des banques du secteur public a chuté de 3,2 % et a été le moins performant des sous-indices.

Les sous-indices métal, finance et automobile de Nifty ont chuté de près de 2 % chacun.

La société mère de Jaguar Land Rover, Tata Motors, en baisse de 2,5 %, devrait publier ses résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Les actions ont chuté jeudi, car les données ont montré que l'inflation américaine restait élevée, et les investisseurs ont craint les conséquences économiques d'une hausse agressive des taux d'intérêt pour la juguler. [MKTS/GLOB]