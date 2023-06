Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse avant le témoignage de Powell

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la Bourse de Singapour étaient en baisse de 0,34% à 18 809,50, à 8h10 IST.

Les actions de Wall Street ont été fermées lundi pour cause de jour férié. M. Powell doit s'exprimer devant le Congrès sur la politique monétaire mercredi et jeudi. Les traders estiment qu'il y a près de 75 % de chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de juillet, après une pause en juin.

Les actions européennes ont chuté avant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, prévue plus tard dans la semaine.

Les marchés asiatiques ont été majoritairement en baisse, les investisseurs ayant digéré la décision de la Chine de réduire son taux préférentiel pour les prêts à un an et à cinq ans, pour la première fois en 10 mois. Cette décision vise à soutenir la croissance dans un contexte de données macroéconomiques faibles, qui ont alimenté les craintes d'une reprise économique[MKTS/GLOB].

Le Nifty et le Sensex ont baissé lundi, entraînés par une baisse généralisée des secteurs. Parmi les pairs plus larges, les moyennes capitalisations sont à un niveau record, tandis que les petites capitalisations sont à un plus haut de 52 semaines.

Les investisseurs institutionnels étrangers et nationaux ont vendu des actions indiennes lundi, alors que les marchés se sont éloignés de leurs niveaux record.

VALEURS A SURVEILLER

** Interglobe Aviation : Airbus remporte une commande record de 500 avions.

** IIFL Securities : Le régulateur du marché indien interdit à l'unité de courtage en bourse de la société de recruter de nouveaux clients pendant deux ans, en raison d'une mauvaise utilisation présumée des fonds des clients.

** HDFC Asset Management Company : L'abrdn britannique vendrait des actions de la société, selon les médias.

** Housing Development Finance Corporation : La société signe un accord définitif pour céder 90 % de son unité de prêts à l'éducation HDFC Credila à un consortium dirigé par les sociétés de capital-investissement EQT-BPEA pour un montant de 1,26 milliard de dollars.