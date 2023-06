Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse en raison de la faiblesse des indices mondiaux

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la Bourse de Singapour étaient en baisse de 0,10% à 18 861,50, à 7h59 IST.

Les actions de Wall Street ont baissé durant la nuit, avant le témoignage de Powell devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants des États-Unis, prévu à 19h30 IST.

Les marchés asiatiques ont chuté, la réduction modeste des taux d'intérêt en Chine ayant entraîné une baisse du sentiment. [MKTS/GLOB]

Le Nifty et le Sensex ont inversé leurs pertes dans la dernière heure mardi, se rapprochant de leurs plus hauts niveaux historiques. Parmi les valeurs plus larges, les valeurs moyennes ont clôturé à un nouveau record, tandis que les petites capitalisations ont atteint un nouveau plus haut de 52 semaines.

La tendance haussière à court terme du Nifty reste intacte, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique chez HDFC Securities. "On peut s'attendre à ce que le Nifty atteigne des sommets historiques au cours des prochaines séances.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 19,43 milliards de roupies (236,8 millions de dollars) d'actions indiennes sur une base nette mardi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour 19,73 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

ACTIONS À SURVEILLER

** HDFC Life Insurance Company : Le régulateur indien de la concurrence approuve la proposition de combinaison impliquant l'acquisition d'une participation supplémentaire dans la société par Housing Development Finance Corporation.

** HDFC Asset Management Company : Société Générale, Zulia Investments, SBI Mutual Fund et Smallcap World Fund ont acheté un total de 9,91 millions d'actions (4,64% de participation). abrdn Investment Management a vendu la totalité de sa participation de 10,2% à 1 873 roupies par action.

** Shriram Finance : Piramal Enterprises va vendre la totalité de sa participation de 8,34% dans la société par le biais de transactions de blocs, selon les rapports.

** Rail Vikas Nigam : Les rapports sur la rupture de la coentreprise entre la société et Transmashholding (TMH) sont factuellement incorrects.

(1 $ = 82,0704 roupies indiennes)