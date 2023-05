Les détenteurs d'obligations de la branche de financement de l'éducation de HDFC s'inquiètent de la vente de leur participation -sources

Les détenteurs d'obligations de la société indienne HDFC Credila Financial Services craignent que l'évaluation de leurs avoirs ne soit réduite si la propriété de la société passe de sa société mère la mieux notée à une société de capital-investissement potentiellement moins bien notée, ont déclaré à Reuters au moins cinq détenteurs d'obligations institutionnelles.

Selon l'Economic Times, la société Housing Development Finance Corp (HDFC), notée AAA, est prête à vendre 90 % de Credila à Baring EQT, afin de se conformer à une directive réglementaire l'obligeant à réduire sa participation dans la société de financement de l'éducation à 10 % dans les deux ans suivant la finalisation de sa fusion avec HDFC Bank.

Selon CRISIL, HDFC Credila a actuellement 43,25 milliards de roupies (près de 523 millions de dollars) d'obligations en circulation. Bien que CRISIL et ICRA notent les obligations AAA, elles ont placé la notation sous surveillance avec des implications en développement.

"Notre principale préoccupation est que nous ne pourrons pas conserver ces obligations dans nos portefeuilles si la note baisse. En tout état de cause, nous nous attendons à ce que la société rembourse ces obligations à l'avance", a déclaré un haut responsable d'une grande compagnie d'assurance-vie.

Ce responsable et d'autres sources ont refusé d'être nommés car la politique de leur entreprise ne les autorise pas à parler aux médias.

Les détenteurs d'obligations ont un précédent pour justifier leur inquiétude, puisque le rachat en 2019 par Bandhan Bank Ltd, moins bien notée, de l'unité de financement de logements abordables de HDFC, Gruh Finance, a entraîné une révision à la baisse de la note de solvabilité.

La demande d'obligations de HDFC Credila s'est effondrée sur le marché secondaire, certains négociants estimant que la notation pourrait être abaissée d'un ou plusieurs crans, a déclaré un détenteur d'obligations.

Bien que les investisseurs n'aient pas officiellement approché HDFC, certains d'entre eux ont eu des conversations en coulisses, selon des sources.

HDFC est conscient des préoccupations des détenteurs d'obligations et vise à ce que toutes les parties prenantes soient sur la même longueur d'onde, a déclaré un haut responsable du financier du logement. HDFC et HDFC Credila n'ont pas répondu officiellement à une demande de commentaire de Reuters.

Life Insurance Corp of India, ICICI Prudential Corporate Bond Fund, Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, Larsen and Toubro Officers and Supervisory Staff Provident Fund, et Tata AIG General Insurance Co étaient les cinq principaux détenteurs d'obligations de HDFC Credila au 31 décembre, selon le dernier mémorandum d'information de la société.

Certains acteurs du marché ont déclaré que même si les notations ne sont pas revues à la baisse après le changement de propriétaire, les rendements continueront d'augmenter car la prime qu'elle avait l'habitude d'obtenir grâce au soutien de la société mère HDFC ne sera plus disponible.

Les créanciers et les détenteurs d'obligations de HDFC Credila devront approuver toute vente de participation. (1 $ = 82,7416 roupies indiennes) (Reportage de Bhakti Tambe ; Rédaction de Savio D'Souza)