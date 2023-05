Les jumeaux HDFC entraînent les actions indiennes à la baisse sur fond de faiblesse des indices mondiaux

Le Nifty 50 était en baisse de 0,54% à 18 156,55 à 9:17 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a perdu 0,61%.

Huit des 13 principaux indices sectoriels ont baissé, les valeurs financières à forte pondération perdant 1,5 %. La forte baisse des valeurs financières a été menée par Housing Development Finance Corporation Ltd qui a chuté de plus de 5 %. HDFC et HDFC Bank Ltd figurent parmi les principaux perdants du Nifty 50.

La chute des jumeaux HDFC survient après une mise à jour sur la mise en œuvre du MSCI pour les jumeaux HDFC après la fusion.

(1 $ = 81,6540 roupies indiennes)