Hove A/S est un fournisseur danois de solutions de lubrification pour l'industrie éolienne et d'autres machines lourdes. La solution de l'entreprise consiste en une pompe de lubrification, un jeu de tuyaux, des raccords rapides / embouts de lubrification et des récipients contenant de la graisse. Outre les produits matériels de Hove, l'entreprise a travaillé intensément ces dernières années au développement d'une solution logicielle qui communique avec la pompe de Hove et garantit ainsi que la lubrification s'effectue correctement, tout en assurant le suivi du travail effectué.

Secteur Machines et équipements industriels