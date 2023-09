Howard Hughes Holdings Inc. possède, gère et développe des biens immobiliers commerciaux, résidentiels et à usage mixte dans l'ensemble des États-Unis. La société opère dans quatre secteurs d'activité : Operating Assets ; MPCs ; Strategic Developments, et Seaport. Le segment MPC planifie, développe et gère des petites villes et des communautés à grande échelle et à usage mixte sur le marché. Cette activité implique le développement horizontal de terrains résidentiels et la vente de la superficie améliorée à des constructeurs de maisons pour la vente éventuelle de maisons à de nouveaux résidents. Le segment Strategic Developments se compose de propriétés commerciales. Le segment Seaport est un quartier de plusieurs pâtés de maisons géré par un propriétaire unique à New York. Les actifs de la société comprennent un portefeuille de communautés planifiées, ainsi que des propriétés en exploitation et des opportunités de développement, notamment le Seaport à New York, Downtown Columbia dans le Maryland, et The Woodlands, Bridgeland et The Woodlands Hills dans la région métropolitaine de Houston, au Texas.

Secteur Développement et opérations immobilières