Howden Joinery Group Plc : La tendance devrait reprendre ses droits 30/09/2021 | 08:43 Nicolas Aleksy 30/09/2021 | 08:43 achat En cours

Cours d'entrée : 908.6GBX | Objectif : 975.6GBX | Stop : 825GBX | Potentiel : 7.37% Le titre Howden Joinery Group Plc présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 975.6 GBX. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Points faibles Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Armoires de cuisine Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HOWDEN JOINERY GROUP PLC 30.51% 7 170 OPPEIN HOME GROUP INC. -0.91% 12 503 NOBIA AB (PUBL) -12.53% 1 114 AMERICAN WOODMARK CORPORATI.. -28.51% 1 098 ZBOM HOME COLLECTION CO.,LT.. -14.77% 1 044 GOLDENHOME LIVING CO., LTD. -16.90% 724 GUANGDONG PIANO CUSTOMIZED .. -38.70% 439 TCM GROUP A/S 6.83% 218

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières GBP USD EUR CA 2021 1 839 M 2 473 M 2 131 M Résultat net 2021 250 M 336 M 290 M Dette nette 2021 147 M 198 M 171 M PER 2021 21,4x Rendement 2021 1,71% Capitalisation 5 333 M 7 170 M 6 181 M VE / CA 2021 2,98x VE / CA 2022 2,89x Nbr Employés 10 004 Flottant 98,6% Prochain événement sur HOWDEN JOINERY GROUP PLC 14/10/21 Détachement de dividende intermédiaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Cloture 900,00 GBX Objectif de cours Moyen 978,09 GBX Ecart / Objectif Moyen 8,68% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs William Andrew Livingston Chief Executive Officer & Director Theresa Keating Group Finance Director & Financial Controller Paul Andrew Hayes Chief Financial Officer & Director Richard John Pennycook Non-Executive Chairman Andy Gault Group Digital Director