AB Foods relève ses prévisions en raison de la "résilience" de ses dépenses.

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées légèrement à la hausse lundi, le sentiment s'étant rétabli après une impression choquante de l'inflation américaine à la fin de la semaine dernière.

"La semaine commence sur une note prudente, alors que les attentes de hausse des taux de la Réserve fédérale intensifient la vente des actions et obligations mondiales, tout en poussant le dollar américain à la hausse contre la plupart des majors", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Les actions avaient été mises sous pression après une lecture de l'inflation plus forte que prévu aux États-Unis.

Selon le US Bureau of Economic Analysis, l'indice des dépenses personnelles de consommation a augmenté de 5,4 % en glissement annuel en janvier. Le taux d'inflation PCE s'est accéléré, passant de 5,3 % en décembre, et a nettement dépassé le consensus cité par FXStreet d'un ralentissement à 4,9 %.

L'inflation PCE de base, l'indicateur de prix préféré de la Réserve fédérale, s'est accélérée à 4,7 % en glissement annuel en janvier, contre 4,6 % en décembre. Ces chiffres suggèrent que les pressions inflationnistes s'avèrent plus tenaces que prévu.

"[Les données PCE] ont alimenté les attentes d'une hausse de la Fed, car un ralentissement de l'inflation plus lent que prévu est une chose, mais un rebond de l'inflation en est une autre. Et cette dernière est beaucoup moins cool pour la Fed, et les attentes de la Fed. Un rebond de l'inflation est le pire cauchemar pour la Fed", a poursuivi M. Ozkardeskaya.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises, AB Foods, propriétaire de Primark, a relevé ses prévisions pour son exercice financier, les dépenses de consommation s'étant avérées résistantes au cours du premier semestre, et Dechra Pharmaceuticals a prévenu que le bénéfice annuel serait inférieur aux prévisions.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en hausse de 26,2 points, 0,3%, à 7.904,86

----------

Hang Seng : baisse de 0,3% à 19.951,85

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,1% à 27 423,96

S&P/ASX 200 : baisse de 1,2% à 7 224,80

----------

DJIA : clôture en baisse de 336,99 points, 1,0%, à 32 816,92

S&P 500 : clôture en baisse de 1,1% à 3 970.04

Nasdaq Composite : a clôturé en baisse de 1,7% à 11.394,94

----------

EUR : baisse à USD1.0537 (USD1.0545)

GBP : baisse à USD1.1931 (USD1.1947)

USD : en hausse à JPY136.39 (JPY136.31)

Or : en baisse à 1 808,12 USD l'once (1 811,07 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 82,61 USD le baril (81,83 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de lundi restent à venir :

10:00 CET Évolution monétaire de l'UE

11:00 CET Indicateur du sentiment économique de l'UE

09:30 GMT Statistiques sur les émissions de capitaux au Royaume-Uni

10:00 EST Indice des ventes de logements en attente aux États-Unis

----------

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, s'entretiendra lundi au Royaume-Uni avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans le but de finaliser un accord visant à régler les problèmes liés au protocole d'Irlande du Nord. Dans une déclaration conjointe de Downing Street et de la Commission européenne, ils ont confirmé que Sunak et von der Leyen se rencontreront pour discuter de la "gamme de défis complexes autour" du traité de Brexit. Cette déclaration intervient après que les spéculations se soient multipliées sur l'annonce imminente d'un accord, le vice-premier ministre Dominic Raab ayant déclaré que la Grande-Bretagne et l'UE étaient sur le point de conclure un accord.

----------

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

----------

Peel Hunt réduit Howden Joinery à 'add' (achat) - objectif de cours de 770 (700) pence.

----------

Citigroup réduit Hargreaves Lansdown à 'vendre' - objectif de cours de 730 pence.

----------

Citigroup réduit Quilter à 'vendre' - objectif de cours de 75 pence.

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Bunzl a salué "une autre excellente année" en 2022, alors qu'elle a annoncé deux nouvelles acquisitions. La société de services de distribution basée à Londres a déclaré que le chiffre d'affaires annuel avait augmenté de 17% en glissement annuel, passant de 10,29 milliards de livres sterling à 12,04 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 12 %, passant de 568,7 millions de GBP à 634,6 millions de GBP. La société a augmenté son dividende de 10 %, passant de 57,0 pence à 62,7 pence. Elle a laissé ses prévisions pour 2023 inchangées par rapport à sa déclaration commerciale de décembre. À l'époque, elle avait déclaré s'attendre à un bénéfice d'exploitation ajusté "résilient", avec une marge d'exploitation "légèrement supérieure aux niveaux historiques". Séparément, Bunzl a déclaré qu'elle a accepté d'acquérir un distributeur allemand de vêtements de travail et d'équipements de protection des personnes, et a finalisé l'acquisition d'une société d'emballage canadienne.

----------

Associated British Foods a déclaré qu'elle s'attend à ce que les ventes intermédiaires soient supérieures de plus de 20% à celles de l'année dernière aux taux de change réels, ou supérieures de plus de 16% en monnaie constante. Elle s'attend maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté soit "largement" en ligne avec l'année précédente. Le chiffre d'affaires provisoire de Primark devrait être de 4,2 milliards de livres sterling, soit 19 % de plus que l'année précédente. Le groupe de vente au détail est toujours confronté à des pressions "significatives" sur les coûts, mais a constaté des dépenses de consommation plus résilientes que prévu. Il a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, s'attendant désormais à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice ajusté par action soient en ligne avec l'année précédente. AB Foods termine son exercice financier en septembre. Bien que les coûts des intrants aient quelque peu diminué, elle note la présence continue de vents contraires macro-économiques qui pourraient peser sur les dépenses de consommation dans les mois à venir.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Dechra Pharmaceuticals a fait état de schémas commerciaux "imprévisibles" en 2023 jusqu'à présent, avec des grossistes qui déstockent. La société pharmaceutique vétérinaire s'attend maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation sous-jacent de l'année complète se situe dans la partie inférieure des attentes des analystes. Dechra a déclaré que le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 décembre a augmenté de 14 % pour atteindre 377,4 millions de GBP, contre 332,4 millions de GBP un an plus tôt. "Le marché mondial des soins de santé pour animaux de compagnie est revenu à des niveaux de croissance plus normalisés après les taux extraordinairement élevés observés pendant la pandémie de Covid-19, et dans ce contexte, notre performance a été robuste", a déclaré la société. Le bénéfice avant impôt a fortement baissé, passant de 53,4 millions de GBP à 29,7 millions de GBP.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

CentralNic a proposé un premier dividende de 1,0 pence par action pour 2022, après des augmentations significatives des revenus et des bénéfices. Le holding de services Internet a déclaré que les revenus ont augmenté de 77% pour atteindre 728,2 millions de dollars US, contre 410,5 millions de dollars US en 2021, tandis que les bénéfices avant impôts ont été multipliés pour atteindre 14,8 millions de dollars US, contre 1,6 million de dollars US. "Bien que nous soyons au début du nouvel exercice financier, nous prévoyons que 2023 sera une autre année de croissance robuste et de rendement pour les actionnaires", a déclaré le directeur général Michael Riedl.

----------

Britishvolt, la société qui n'a pas réussi à construire une usine de batteries dans le nord-est de l'Angleterre, a été rachetée par la société australienne Recharge Industries, a confirmé le patron de Recharge. La start-up a été fondée en 2019 mais s'est effondrée à peine trois ans plus tard, licenciant la plupart de ses 200 employés. L'entreprise avait de grandes ambitions de construire une usine de batteries de près de 4 milliards de livres sterling à Cambois, près de Blyth dans le nord-est, mais n'a pas réussi à décrocher un financement suffisant pour le projet. Il est apparu au début du mois que Recharge avait été choisie par les auditeurs comme le soumissionnaire préféré pour reprendre la majorité de l'entreprise. Dans une interview accordée à la BBC, David Collard, directeur général de Recharge, a déclaré que l'accord était désormais finalisé.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.