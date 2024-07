Howden Joinery Group Plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de cuisines et de produits de menuiserie (mobilier, plans de travail, éviers, etc.) à destination des constructeurs de maisons et des promoteurs immobiliers. A fin 2023, le groupe dispose de 2 sites de production implantés au Royaume Uni, et de 915 dépôts (dont 840 au Royaume Uni, 65 en France et en Belgique, et 10 en Irlande). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (97%) et France-Belgique-Irlande (3%).