Johnson Service enregistre une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel

Howden Joinery Group PLC - Fournisseur de cuisines et de menuiseries basé à Londres - A l'intention de payer un dividende final de 15,0 pence par action pour 2022, en baisse par rapport aux 15,2 pence de l'année précédente. Cela porte son dividende total pour 2022 à 20,6 pence par action, en hausse de 5,6% par rapport aux 19,5 pence de l'année précédente.

Johnson Service Group PLC - Société de services textiles basée dans le Cheshire, en Angleterre - Déclare que le chiffre d'affaires des quatre premiers mois de 2023 s'élève à environ 135 millions de livres sterling, en hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Note une croissance organique du chiffre d'affaires au cours de la période, comprenant à la fois des augmentations de prix et de volume. Pour l'avenir, l'entreprise s'attend à ce que les coûts énergétiques représentent un pourcentage plus élevé du chiffre d'affaires en 2023, étant donné que "les avantages de couverture obtenus en 2022 s'estompent et que les prix moyens restent élevés". Elle ajoute qu'elle s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation de l'année entière soit légèrement supérieur aux attentes actuelles du marché. En 2022, le bénéfice d'exploitation était de 33,3 millions de livres sterling.

Crimson Tide PLC - Développeur de logiciels basé dans le Kent - Obtient un nouveau contrat avec le NHS, en ajoutant des capteurs de l'Internet des objets. L'entreprise a récemment remporté un contrat avec le NHS pour la mise en œuvre de sa solution d'application intelligente mpro5. Le contrat remporté aujourd'hui permettra à l'un des principaux facteurs de différenciation de mpro5, à savoir les actions pilotées par des capteurs, de faciliter "une utilisation plus efficace du personnel et des installations au sein du service". Ce contrat supplémentaire de trente-six mois, d'une valeur d'environ 300 000 GBP, porte la valeur totale du contrat à plus de 500 000 GBP sur une période de trois ans.

Zytronic PLC - Fabricant de capteurs tactiles basé à Tyne & Wear, Angleterre - Prévoit pour le semestre de l'exercice 2023, se terminant le 30 septembre, un chiffre d'affaires d'environ 4,7 millions de livres sterling, et un chiffre d'affaires annuel compris entre 8,0 millions et 8,8 millions de livres sterling. Pour l'exercice 2022, le chiffre d'affaires était de 12,3 millions de livres sterling. L'entreprise indique que les conditions commerciales à la fin du mois d'avril continuent d'être affectées par des vents contraires. L'entreprise connaît actuellement des "turbulences" sur son marché des jeux.

Personal Group Holdings PLC - Fournisseur de services et d'avantages sociaux basé à Milton Keynes - déclare avoir entamé l'année 2023 sur un "pied d'égalité", en notant un "début positif" de l'activité. La forte performance des ventes d'assurance observée au dernier trimestre 2022 s'est poursuivie au premier trimestre 2023. Reste en ligne avec les attentes pour l'ensemble de l'année.

