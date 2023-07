Howden Joinery Group Plc est un fournisseur de cuisines spécialisé, basé au Royaume-Uni. L'entreprise est engagée dans la vente de produits de cuisine et de menuiserie et de services connexes. La société propose des produits dans des catégories telles que les plans de travail, les éviers et les robinets, les revêtements de sol, les appareils électroménagers et les poignées. Les produits de cuisine de la société comprennent des cuisines équipées, des accessoires de cuisine, des éviers et robinets de cuisine, des appareils, des surfaces de cuisine et des rangements de cuisine. Elle propose une gamme de produits de menuiserie, tels que des portes intérieures et extérieures, y compris des portes coupe-feu, des revêtements de sol, des pièces d'escalier et des articles de menuiserie générale. La société propose une gamme d'appareils Lamona pour la cuisson, le nettoyage et le refroidissement. Outre Lamona, la société propose également une gamme d'appareils d'autres marques commerciales, notamment Neff, Bosch, AEG, Hotpoint, Zanussi, Beko et Rangemaster. Elle propose à ses clients professionnels des produits provenant d'un stock local dans plus de 750 dépôts dans tout le pays.

Secteur Fournitures de construction et installation