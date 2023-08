Howmet Aerospace Inc. est un fournisseur mondial de solutions techniques avancées pour l'industrie aérospatiale et les transports. Les activités de la société consistent en quatre segments : Engine Products, Fastening Systems, Engineered Structures et Forged Wheels. Le segment Engine Products produit des pièces moulées à la cire perdue, y compris des profils aérodynamiques, et des anneaux laminés destinés principalement aux moteurs d'avions et aux turbines à gaz industrielles. Le segment Fastening Systems produit des systèmes de fixation pour l'aérospatiale, ainsi que des fixations pour le transport commercial, l'industrie et autres. Le segment Engineered Structures produit des lingots et des produits de laminage en titane pour des applications aérospatiales et de défense. Il est intégré verticalement pour produire des pièces forgées, des extrusions et des services d'usinage en titane pour les composants de cellules d'avion, d'ailes, de moteurs d'avion et de trains d'atterrissage. Le segment des roues forgées fournit des roues en aluminium forgé et des produits connexes pour les camions lourds, les remorques et les autobus dans le monde entier.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense