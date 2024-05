Howmet Aerospace Inc. est un fournisseur de solutions techniques avancées pour les industries de l'aérospatiale et des transports. Les segments de la société comprennent les produits pour moteurs, les systèmes de fixation, les structures d'ingénierie et les roues forgées. Le segment Engine Products utilise des conceptions et des techniques avancées pour soutenir les programmes de moteurs et produit des composants pour les moteurs d'avion et les turbines à gaz industrielles. Le segment Fastening Systems produit des systèmes de fixation pour l'aérospatiale et l'industrie, ainsi que des fixations et des outils d'installation pour le transport commercial. Le segment Engineered Structures produit des lingots de titane et des produits de broyage pour les applications aérospatiales et de défense et est intégré verticalement pour produire des pièces forgées en titane, des extrusions, des services de formage et d'usinage pour les composants de cellules, d'ailes, de moteurs aéronautiques et de trains d'atterrissage. Le segment des roues forgées fabrique des roues forgées en aluminium pour les camions, les bus et les remorques, ainsi que des produits connexes pour le marché mondial du transport commercial.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense