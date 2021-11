HOYA Corporation : La tendance est haussière 02/11/2021 | 09:02 Tommy Douziech 02/11/2021 | 09:02 achat En cours

Cours d'entrée : 17555¥ | Objectif : 19394¥ | Stop : 16200¥ | Potentiel : 10.48% Le titre HOYA Corporation présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 19394 ¥. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 40.15 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HOYA CORPORATION 23.02% 56 739 ABBOTT LABORATORIES 17.76% 228 587 MEDTRONIC PLC 2.64% 161 807 BECTON, DICKINSON AND COMPA.. -2.87% 69 802 DEXCOM, INC. 69.66% 60 796 ALIGN TECHNOLOGY, INC. 23.78% 52 263 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 66.45% 51 779 BAXTER INTERNATIONAL INC. -0.52% 39 965 TERUMO CORPORATION 18.58% 33 869 WEST PHARMACEUTICAL SERVICE.. 51.73% 31 613 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATI.. 64.29% 31 296

Données financières JPY USD EUR CA 2022 638 Mrd 5 614 M 4 839 M Résultat net 2022 161 Mrd 1 414 M 1 219 M Tréso. nette 2022 370 Mrd 3 251 M 2 802 M PER 2022 40,1x Rendement 2022 0,53% Capitalisation 6 476 Mrd 56 739 M 49 094 M VE / CA 2022 9,57x VE / CA 2023 8,76x Nbr Employés 37 245 Flottant 98,1% Prochain événement sur HOYA CORPORATION 01/02/22 Q3 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Cloture 17 555,00 JPY Objectif de cours Moyen 18 621,43 JPY Ecart / Objectif Moyen 6,07% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Hiroshi Suzuki President, Chief Executive Officer & Director Ryo Hirooka CFO & Representative Executive Officer Eiichiro Ikeda Chief Technology Officer & Executive Officer Yukako Uchinaga Independent Outside Director Mitsudo Urano Lead Independent Outside Director