Hoya Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits optiques. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - santé (66%) : fabrication de produits de soins de santé (75,4% du CA ; verres de lunettes et lentilles de contact) et de produits médicaux (24,6% ; endoscopes, accessoires médicaux, lentilles intraoculaires, os artificiels et implants métalliques pour l'orthopédie) ; - technologies de l'information (33,1%) : fabrication de produits électroniques (78,2% du CA ; photomasques pour semi-conducteurs, masques et appareils pour écrans LCD et disques durs) et de produits d'imagerie (21,8% ; lentilles optiques, lunettes optiques et équipements laser) ; - autres (0,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (28,9%), Chine (8,2%), Asie (24,7%), Europe (19,3%), Etats-Unis (15,1%), Amériques (2,4%) et autres (1,4%).

