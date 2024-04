Hoymiles Power Electronics Inc est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fabrication d'équipements électriques. L'activité principale de la société est la recherche et le développement (R&D), la fabrication et la vente d'onduleurs photovoltaïques, d'équipements électriques complets et de produits connexes. Les onduleurs photovoltaïques et les produits connexes comprennent principalement des micro-onduleurs et des équipements de surveillance, des onduleurs modulaires et d'autres équipements de conversion d'énergie, ainsi que des systèmes de production d'énergie photovoltaïque distribuée. L'équipement électrique complet et les produits connexes comprennent principalement l'appareillage de commutation haute tension, l'appareillage de commutation basse tension, l'armoire de distribution et autres. La société mène ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Equipements et composants électriques