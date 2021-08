HP Inc : Jefferies initie un suivi à 'conserver'

Jefferies entame une couverture de HP Inc avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours fixé à 31 dollars, voyant la valorisation du fournisseur d'équipements informatiques conforme à celle de ses pairs.



Le broker voit 'un environnement de forte demande entraînée par le travail virtuel/hybride transformer les activités d'ordinateurs personnels et d'équipements d'impression de HP en base stable de croissance à l'avenir'.



'Dans le même temps, l'approvisionnement en composants restera une contrainte et nous nous attendons à ce que le gain de parts de marché de HP et les opportunités d'expansion soient des moteurs clés pour l'entreprise', nuance-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

