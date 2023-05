HP Inc : les ventes de PC déçoivent

HP Inc est attendu en forte baisse à Wall Street en raison de revenus décevants. Au deuxième trimestre, clos fin avril, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a vu son bénéfice net augmenter de 7% à 1,1 milliard de dollars, soit 1,07 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 80 cents par action, dépassant de 4 cent le consensus. Son chiffre d'affaires a chuté de 21,7% à 12,9 milliards de dollars, ressortant sous la prévision de marché de 13 milliards de dollars.



En cause les PC, dont les revenus ont chuté de 29% (-25% à change constants) à 8,2 milliards de dollars et ils affichent une marge opérationnelle de 5,4%. Le marché visait 8,5 milliards de dollars.



L'activité d'imprimantes de HP Inc. a, elle, enregistré des ventes en repli de 5% (-2% à change constants) à 4,7 milliards. Elle affiche une marge opérationnelle de 19%. Wall Street cible 4,6 milliards de dollars.



Au troisième trimestre, le concurrent de Dell cible un bénéfice par action ajusté compris entre 81 et 91 cents. Le marché vise 85 cents.



Sur l'exercice, le bénéfice par action ajusté est désormais anticipé entre 3,30 et 3,50 dollars contre de 3,20 à 3,60 dollars auparavant. La prévision moyenne est inchangée et le consensus s'élève à 3,32 dollars.