HP doit faire face à un procès d'actionnaires sur les ventes, selon une cour d'appel

La cour d'appel du 9e circuit des États-Unis a annulé la décision d'un juge qui avait rejeté la plainte parce qu'elle avait été déposée trop tard. Les investisseurs disent qu'ils n'ont pas décroché la fraude présumée jusqu'à ce que la Securities and Exchange Commission des États-Unis ait infligé une amende de 6 millions de dollars à HP pour ses divulgations de pratiques de vente en septembre 2020.

Un porte-parole de HP n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La SEC a déclaré en 2020 que certains directeurs régionaux de HP avaient utilisé des incitations pour accélérer les ventes qu'ils prévoyaient de réaliser au cours des trimestres suivants. Elle a également déclaré que des directeurs commerciaux avaient vendu des fournitures à prix fortement réduits à des distributeurs connus pour revendre des produits HP en dehors de leur territoire, "cannibalisant" les ventes des distributeurs locaux et violant la politique de l'entreprise.

La SEC a déclaré que HP n'avait pas divulgué en temps utile aux investisseurs la manière dont ces pratiques, qui se sont produites en 2015 et 2016, réduisaient les marges et augmentaient les stocks de l'entreprise technologique basée à Palo Alto, en Californie.

L'entreprise n'a ni admis ni nié les conclusions de la SEC.

Des investisseurs ont intenté une action en justice quelques semaines après le règlement de la SEC, alléguant que HP et ses cadres supérieurs avaient fraudé les investisseurs en dissimulant l'impact des pratiques jusqu'en 2016.

Le 21 juin 2016, HP a annoncé un plan de réduction des stocks dans ses canaux de distribution et a prévu de réduire les recettes nettes provenant des fournitures de 450 millions de dollars sur deux trimestres. Le lendemain, le cours de l'action a chuté de 5,4 %.

Le juge Jeffey White, du district d'Oakland (Californie), a rejeté l'affaire en mars 2022, estimant que les investisseurs auraient dû intenter une action en justice dans les deux ans suivant la date à laquelle les déclarations ont été faites.

Le juge Jay Bybee a écrit au nom de la cour d'appel de San Francisco, en Californie, que M. White n'avait pas tenu compte de l'allégation des actionnaires selon laquelle le règlement de la SEC "plaçait les déclarations antérieures de HP dans un nouveau contexte, révélant que des déclarations apparemment inoffensives étaient en fait des déclarations trompeuses intentionnelles".

L'affaire est la suivante : York County v. HP Inc. et al, 9th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 22-15501.