HP : le titre avance malgré des prévisions 'un peu juste'

HP s'inscrivait en légère hausse mercredi matin à la Bourse de New York malgré des résultats trimestriels et des prévisions accueillis sans grand enthousiasme par les investisseurs.



L'action du fabricant de PC et d'imprimantes gagnait autour de 1% dans les tous premiers échanges. Au cours de clôture d'hier, le titre affichait un gain de plus de 3% depuis le début de l'année.



HP a fait état mardi soir d'une hausse de 8% de son bénéfice net sur le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2022/2023, à 900 millions de dollars contre 800 millions un an plus tôt.



Ramené par action, ce profit hors éléments exceptionnels ressort à 0,90 dollar, conformément à l'objectif de 0,85 à 0,97 dollar que s'était donné le groupe.



Son chiffre d'affaires trimestriel est ressorti à 13,8 milliards de dollars, en repli de 6,5% d'une année sur l'autre.



Au-delà de ces performances globalement en ligne avec les attentes, les analystes jugeaient les prévisions communiqués par le groupe californien 'un peu juste'.



Pour le premier trimestre de son nouvel exercice fiscal, la société basée à Palo Alto dit anticiper un résultat net par action ajusté compris entre 0,76 et 0,86 dollar, contre un consensus établi à 0,85 dollar.



