HP manque ses prévisions de recettes trimestrielles en raison de l'inflation qui pèse sur la demande d'ordinateurs personnels

HP Inc. n'a pas atteint les objectifs fixés par Wall street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, pénalisé par le ralentissement du marché des ordinateurs personnels, les clients touchés par l'inflation ayant resserré leur budget.

Des entreprises telles que HP, Lenovo et Dell Technologies Inc. ont vu la demande diminuer par rapport aux pics atteints pendant la pandémie, lorsque la tendance au travail à domicile avait fait grimper les ventes d'ordinateurs portables et d'autres appareils électroniques.

Selon les données du cabinet d'études IDC, les livraisons mondiales de PC ont chuté de près de 30 % entre janvier et mars, pour atteindre des niveaux inférieurs à ceux d'avant la pandémie.

Les ventes du segment des systèmes personnels de HP - qui comprend les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables - ont baissé de 29 % au cours du trimestre considéré, tandis que le segment de l'impression de la société a enregistré une baisse de 5 %.

HP a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires du second semestre soit supérieur à celui du premier, même si la comparaison d'une année sur l'autre restera négative.

"Du point de vue de la demande, en particulier du côté des consommateurs, le second semestre est plus solide", a déclaré le PDG Enrique Lores lors d'une interview accordée à Reuters.

Le fabricant de PC prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté compris entre 3,30 et 3,50 dollars par action, contre 3,20 à 3,60 dollars prévus précédemment.

Le chiffre d'affaires de HP, dont le siège est en Californie, s'est élevé à 12,91 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les analystes s'attendaient à 13,07 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 30 avril a atteint 1,1 milliard de dollars, soit 1,07 dollar par action, contre 1,0 milliard de dollars, soit 94 cents par action, il y a un an (articles rédigés par Tiyashi Datta à Bengaluru et Jeffery Dastin à Palo Alto ; modifications apportées par Devika Syamnath).